США направляют в Персидский залив авианосец Enterprise

США направляют в район Персидского залива авианосец Enterprise для усиления военного присутствия в регионе. Как сообщается в заявлении руководства ВМФ США, авианосец будет обеспечивать "морскую мощь для противодействия агрессивному поведению некоторых стран" и поддержку американским солдатам и морским пехотинцам в Ираке и Афганистане.

Enterprise станет уже третьим американским авианосцем в регионе при том, что численность Вооруженных сил США в Персидском заливе в настоящее время находится на максимальном уровне со времени вторжения в Ирак в 2003 г., передает Reuters.