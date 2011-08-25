Около 12 миллионов человек в мире не имеют гражданства и вследствие этого лишены основных прав человека, предупреждает ООН.

Глава ведомства ООН по правам человека Антониу ГУТЕРРЕШ призвал мировых лидеров активнее присоединяться к двум международным конвенциям от 1954 и 1961 годов, касающихся поддержки лиц без гражданства, сообщает радио «Свобода».

«Многие люди находятся в отчаянии и не видят выхода из кошмарного состояния неопределенности», - подчеркнул А.ГУТЕРРЕШ.

Эксперты ООН отмечают, что наиболее остро проблема стоит перед жителями стран Центральной и Юго-Восточной Азии, Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки.