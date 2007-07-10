Китай намерен стимулировать выезд рабочей силы в другие страны

Власти Китая намерены стимулировать выезд избыточной рабочей силы на работу в другие государства, чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране. Об этом сегодня заявили представители Национальной комиссии по населению и планированию семьи КНР. По их словам, планирование семьи - не единственный способ снижения численности населения, и у китайских властей есть много средств для решения проблем в районах с большим населением или большим демографическим давлением, например иммиграция или экспорт рабочей силы. "Примерно десятая часть населения Филиппин и Мексики работает каждый год за границей, что нас очень вдохновляет", - цитирует Reuters слова представителей китайских властей.

По данным комиссии, число жителей Китая составляет около 20% процентов населения Земли, но при этом на долю китайских рабочих за границей приходится менее 1% общего количества гастарбайтеров в мире.

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