Медведев: Украина должна идти по белорусскому пути

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ считает, что Украина должна идти по белорусскому пути в решении вопроса о цене на газ.

Об этом Д.МЕДВЕДЕВ заявил журналистам в Улан-Удэ, передает РИА «Новости».

«Действует соглашение, которое должно исполняться... Этот договор подлежит исполнению. Он был заключен на тех условиях, по которым стороны достигли соглашения», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«Если говорить о будущем, то мы готовы рассматривать разные варианты. Но я вам скажу прямо: пусть Украина нас заинтересует, чтобы нам было интересно думать о таком сотрудничестве на будущее. В этом случае можно вернуться к обсуждению в самых разных условиях работы», - добавил Президент РФ.

В качестве примера он привел компромисс, достигнутый с Беларусью: Минск получил так называемую интеграционную скидку в качестве приза за участие в Таможенном союзе и согласие продать России «Белтрансгаз».

«Хотя наши (украинские) коллеги сразу же открестились от этого, ... я считаю, что здесь торопиться не надо. Потому что с Белоруссией у нас тоже были свои проблемы и очень серьезные по газовому сотрудничеству, но мы вышли на нормальный уровень взаимопонимания. Беларусь сегодня является членом Таможенного союза, и мы договорились о том, что Россия приобретает «Белтрансгаз», фактически на 100%. Это создает новые условия», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«Вот по такому пути, мне кажется, нужно идти и нашим украинским друзьям», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 15 августа премьер-министр РФ Владимир ПУТИН сообщил, что с 2012 года Россия введет для Беларуси понижающий «интеграционный» коэффициент при определении цены на газ.

Украина неоднократно заявляла о необходимости изменения формулы цены на поставляемый газ. На сегодняшний день уже было проведено несколько раундов безрезультатных переговоров с РФ.