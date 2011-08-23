Землетрясение привело к остановке ядерных реакторов в США

Землетрясение на Восточном побережье США привело к остановке двух ядерных реакторов в штате Вирджиния, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение комиссия по ядерному регулированию.

Остановка реакторов на АЭС North Anna Power Station в округе Луиза, находящемся близко к эпицентру землетрясения, произошла автоматически. Для охлаждения хранилищ с топливом используются четыре генератора.

Данных о повреждениях на АЭС не поступало. Тем не менее, комиссия отправляет на станцию экспертов, которые тщательно проверят обстановку.

По словам представителя комиссии, землетрясение не повлекло за собой остановку реакторов на других АЭС, хотя подземные толчки ощущались на многих из них.

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Сотрудники Вашингтонского метро исследуют состояние подземки после землетрясения.

"После подземных толчков скорость движения поездов была ограничена до 24 км/час, а весь персонал метро направлен на изучение состояния колеи и подвижного состава. Никаких данных о пострадавших пассажирах нет", - сообщил РИА Новости представитель столичного управления транспорта. По его словам, в движении поездов метро будут задержки из-за изменения скоростного режима и проверок - составы будут курсировать с увеличенным интервалом.

О задержках в железнодорожном сообщении в районе вашингтонского транспортного узла сообщила и транспортная компания Amtrak.

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Аэропорт имени Кеннеди в штате Нью-Йорк и аэропорт Ньюарк в соседнем штате Нью-Джерси, закрывшиеся из-за землетрясения, возобновили работу, сообщает телеканал MSNBC. Башни и взлетные полосы обоих аэропортов проинспектированы, повреждений не нашлось. Авиасообщение было парализовано немногим более часа.

Ранее в объединенной администрации аэропортов округа Колумбия сообщили, что аэропорты Вашингтона - имени Рейгана и имени Даллеса начали работать в нормальном режиме.

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Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил, что пока сведений о разрушениях и пострадавших в мегаполисе по-прежнему нет.

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Подземный толчок в 5,9 баллов на севере штата Вирджиния стал одним из самых мощных за всю историю наблюдений, сообщает CNN.

"Это мощнейшее геологическое событие, которое фиксировалось в данном районе. Население должно быть готово к серии затухающих толчков - афтершоков, которые будут ощущаться следующие два часа", - заявила сейсмолог Геологической службы США Люси Джонс. По ее мнению следует ожидать существенного ущерба старым строениям в районе эпицентра, жителям рекомендовано оставаться снаружи до полного инженерного обследования зданий. Также сделано предупреждение о возможном прорыве газопроводов.