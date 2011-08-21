В Триполи армию повстанцев встречают музыкой

Ливийские повстанцы вошли в Триполи, сообщает корреспондент France-Presse. Местные жители приветствуют бойцов повстанческих сил выстрелами в воздух, на улицах играет музыка.

Ранее стало известно, что повстанцы отбили у сил Каддафи военную базу в 27-ми километрах к западу от Триполи, где они захватили оружие и боеприпасы. На базе находились более трехсот заключенных – повстанцы освободили их.

В течение дня в столице наблюдались стычки между сторонниками Каддафи и членами так называемых "спящих повстанческих ячеек". Сообщается об интенсивной перестрелке в районе отеля, где живут иностранные журналисты. Горит здание рядом с ним.

Ливийский лидер Муамар Каддафи во втором за сутки обращении к народу призвал жителей вооружаться и выходить на улицы для борьбы «за свою нефть и свою землю». Очевидцы отмечают, что судя по качеству звука, он говорил по телефону, замечает Радио Свобода.