Ким Чен Ир проведет в России неделю

Северокорейский лидер Ким Чен Ир проведет в России около недели, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на неназванного представителя принимающей стороны.

Примерно в середине недели глава КНДР проведет переговоры с президентом РФ Дмитрием Медведевым. Ранее пресс-служба Кремля подтвердила, что главы двух государств проведут встречу. Дата и место официально не назывались: агентство Ренхап со ссылкой на свои источники в руководстве Южной Кореи сообщало, что 23 августа в Улан-Удэ.

Источник информагентства отказался предоставить более детальную информацию, ссылаясь на требования безопасности. Официально известно лишь, что Ким Чен Ир посетит Дальневосточный и Сибирский федеральные округа России.

Последний раз Ким Чен Ир был в России в 2002 году, напоминает Лента.ру. Тогда в ходе пятидневного визита глава КНДР встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В 2001 году российский визит Ким Чен Ира, в ходе которого лидер Северной Кореи доехал на бронепоезде до Москвы, занял 24 дня.