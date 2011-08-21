Сектор Газа покидают иностранцы

Иностранные работники международных неправительственных организаций (НПО) покинут сектор Газа в ближайшие часы, опасаясь начала израильской крупномасштабной операции в секторе Газа, сообщил РИА Новости источник в этих организациях.

Тем временем местные СМИ сообщили, что израильские власти решили открыть единственный погранпереход с Газой Керем-Шалом на 4 часа для доставки продуктов питания и кормов в анклав. Так было сделано перед военными действиями в Газе зимой 2008-2009 годах.

Ситуация в секторе Газа и близлежащих к нему районов юго-запада Израиля резко обострилась после гибели восьми израильтян в теракте в южном городе Эйлат.

В четверг израильские ВВС нанесли ракетные удары по сектору Газа, в результате которых были убиты руководители палестинской организации "Комитеты народного сопротивления", на которую Израиль возложил ответственность за теракты.

Правящее в анклаве движение ХАМАС, как и остальные группировки, объявило о прекращении перемирия с Израилем. Палестинские группировки продолжают объявлять о ракетных обстрелах по Израилю. Тот в ответ наносит удары по объектам боевиков. Число выпущенных ракет по израильской территории с четверга превысило 60.

Сегодня армия Израиля арестовала 120 боевиков ХАМАС на Западном берегу реки Иордан, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на израильских военных.