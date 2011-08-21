Сектор Газа покидают иностранцы

11:50, 21 августа 2011
Мир
3013

Ожидается наступление Израиля

Иностранные работники международных неправительственных организаций (НПО) покинут сектор Газа в ближайшие часы, опасаясь начала израильской крупномасштабной операции в секторе Газа, сообщил РИА Новости источник в этих организациях.

Тем временем местные СМИ сообщили, что израильские власти решили открыть единственный погранпереход с Газой Керем-Шалом на 4 часа для доставки продуктов питания и кормов в анклав. Так было сделано перед военными действиями в Газе зимой 2008-2009 годах.

Ситуация в секторе Газа и близлежащих к нему районов юго-запада Израиля резко обострилась после гибели восьми израильтян в теракте в южном городе Эйлат.

В четверг израильские ВВС нанесли ракетные удары по сектору Газа, в результате которых были убиты руководители палестинской организации "Комитеты народного сопротивления", на которую Израиль возложил ответственность за теракты.

Правящее в анклаве движение ХАМАС, как и остальные группировки, объявило о прекращении перемирия с Израилем. Палестинские группировки продолжают объявлять о ракетных обстрелах по Израилю. Тот в ответ наносит удары по объектам боевиков. Число выпущенных ракет по израильской территории с четверга превысило 60.

Сегодня армия Израиля арестовала 120 боевиков ХАМАС на Западном берегу реки Иордан, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на израильских военных.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter