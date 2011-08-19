Израильская авиация нанесла удар по сектору Газа. Это стало ответом на теракт, совершенный палестинскими боевиками в Эйлате.

Как сообщает "Эхо Москвы",удар был нанесен по комплексу правительственных зданий в городе Газа. Разрушены по меньшей мере три здания. Ранее израильские ВВС совершили атаку на город Рафах. Погибли шесть человек, в том числе глава Бригад Салахэддина, группировки, взявшей на себя ответственность за обстрел в районе Эйлата. Как сообщают информационные агентства, жители нескольких районов сектора Газа покидают свои дома, опасаясь новых атак. В свою очередь, атаке подвергся и израильский Ашкелон. По городу из сектора Газа были выпущены пять ракет. Большинство были сбиты израильскими ПВО, одна не долетела до города и разорвалась на пустыре. Жертв и разрушений нет. По всей видимости, удары с воздуха по сектору Газа продолжатся. Накануне вечером премьер-министр Изпраиля Беньямин Нетаньяху пообещал, что террористы заплатят высокую цену за теракт.

При атаке на пассажирские автобусы у Эйлата погибли по меньшей мере семь человек.