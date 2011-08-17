Резко замедлился рост ВВП еврозоны

Общий объем экономик 17 стран еврозоны в течение II квартала увеличился на 0,2% - это в 4 раза меньше, чем в I квартале года, сообщает Радио Свобода со ссылкой на данные Евростата.

Наибольший среди этих стран рост ВВП за период с апреля по июнь был отмечен в Эстонии (1,8%), Финляндии (1,2%) и Австрии (1%).

В Германии общий объем экономики увеличился на 0,1%, это двухлетний минимум, - после роста на 1,3% в I квартале года. Во Франции, второй по объемам экономике еврозоны, прирост ВВП с апреля по июнь оказался нулевым – после роста на 0,9% в I квартале года.

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В Соединенных Штатах объем промышленного производства увеличился в течение июля на 0,9% - это максимальный рост с начала года, сообщила Федеральная резервная система.

Общий объем американской экономики во II квартале увеличился на 1,3% к уровню апреля-июня прошлого года, по данным Министерства торговли, – после роста в I квартале всего на 0,4%.