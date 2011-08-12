В Севастополе почтили погибших на подводной лодке "Курск"

В Севастополе сегодня прошли памятные мероприятия, посвященные 11-й годовщине со дня гибели экипажа атомного подводного ракетного крейсера (АПРК) "Курск".

Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь командующего Черноморским флотом РФ капитан 1 ранга Вячеслав ТРУХАЧЕВ, утром представители командования флота, личный состав соединений и частей, представители общественных и ветеранских организаций, родственники, друзья и сослуживцы погибших моряков собрались во Владимирском соборе – усыпальнице российских адмиралов на молебен в память о погибших.

На кладбище Коммунаров у памятника севастопольцам – членам экипажа АПРК «Курск» состоялся митинг-реквием, который начался с минуты молчания. На митинге выступил советник министра обороны Российской Федерации, президент международной Ассоциации подводников адмирал Геннадий СУЧКОВ, заместитель командующего Черноморским флотом РФ Юрий ОРЕХОВСКИЙ, представители руководства Севастополя и командования Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, ветераны-подводники.

Участники митинга возложили цветы к памятнику подводникам. В завершении, отдавая воинские почести погибшим героям, перед монументом торжественным маршем прошел почетный караул.

Позднее участники траурных мероприятий возложили венки и цветы на могилы 8 погибших моряков "Курска", похороненных на мемориальном Братском кладбище на Северной стороне и на городском кладбище в районе 5-го километра Балаклавского шоссе.

Как сообщалось, российская атомная подводная лодка "Курск" затонула в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Согласно выводам правительственной комиссии, причиной катастрофы стал взрыв торпеды в носовом отсеке субмарины.

Субмарина была обнаружена 13 августа на глубине 108 метров. Весь экипаж в составе 118 человек погиб.