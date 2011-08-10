Первый китайский авианосец вышел в море

Первый китайский авианосец - перестроенный бывший советский авианесущий крейсер "Варяг", впервые вышел в среду в море для проведения ходовых испытаний, сообщет агентство Синьхуа.

По данным агентства, первый выход в море будет коротким, в дальнейшем корабль будет возвращен на судостроительный завод в городе Далянь для проведения монтажных и испытательных работ.

Построенный в Николаеве тяжелый авианесущий крейсер, напоминает РИА Новости, был приобретен Китаем у Украины в 1998 году и отбуксирован в КНР. В 2005 году начались работы по его достройке в Даляне. Одновременно Китай приступил к разработке самолетов палубной авиации, которые сейчас проходят испытания.

Кораблю до сих пор не присвоено китайское имя, поэтому в местных СМИ его продолжают называть "Варяг". Сообщения о том, что корабль получил название "Шилан", были позднее опровергнуты министерством обороны КНР.