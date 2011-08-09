ЕЦБ скупает госбумаги Италии и Испании

Европейский центральный банк (ЕЦБ) 8 августа приступил к приобретению госбумаг Италии и Испании на вторичном долговом рынке. По данным трейдеров, к полудню ЕЦБ купил итальянских и испанских облигаций на сумму порядка 700 млн евро.

"Мы ожидаем, что они (ЕЦБ) купят бумаг на миллиарды евро сегодня", - приводит Reuters слова одного из трейдеров.

Накануне совет управляющих ЕЦБ объявил, что возобновляет активные покупки гособлигаций стран еврозоны на вторичном рынке.

Центробанк приостановил интервенции в марте 2011 г., причем в то время он покупал только облигации Греции, Ирландии и Португалии.

Долгое время чиновники ЕЦБ сопротивлялись идее включения в программу госбумаг Италии и Испании, считая, что правительства этих стран должны действовать более решительно для стабилизации своих финансов. Однако последние события на рынке: атаки спекулянтов на итальянские и испанские госбумаги и понижение кредитного рейтинга США агентством S&P - не оставили ЕЦБ выбора, замечает РосБизнесКонсалтинг.

Косвенным подтверждением скупки ЕЦБ госбумаг Италии и Испании стало значительное снижение доходности этих бумаг на торгах 8 августа. К середине дня ставки по 10-летним итальянским бондам упали на 77 базисных пунктов - до 5,32%, по 10-летним испанским облигациям - на 82 базисных пункта - до 5,23%.