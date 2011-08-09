Мировые рынки продолжают падать

Мировые рынки 8 августа продолжили падение – несмотря на заявление министров финансов и глав центробанков "группы 20" о готовности принять все необходимые меры по укреплению стабильности мировых финансовых рынков, сообщает Радио Свобода.

Фондовые биржи Азии закрылись падением. Большинство европейских рынков также падают, сведя на нет небольшой рост в первой половине дня. Американский индекс Доу-Джонса к концу второго часа торгов упал на 3 с лишним процента.

Цена золота побила новый рекорд и впервые превысила 1700 долларов за унцию.

Помимо снижения кредитного рейтинга США, беспокойство на рынках вызывает финансовая нестабильность в некоторых странах еврозоны, особенно в Италии и Испании.