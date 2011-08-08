В Лондоне произошли массовые беспорядки

Новые беспорядки вспыхнули в воскресенье вечером на севере Лондона, на этот раз в районе Энфилд, соседнем с Тоттенхэмом, где произошли погромы накануне, говорится в сообщении Скотланд-ярда.

На улицах района произошли столкновения с полицейскими. Около 200 молодых людей начали бить стекла в окрестных магазинах и повредили полицейскую машину.

Скотланд-ярд направил усиленные патрули в Энфилд и в ряд других районов города.

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Центральная часть Тоттенхэма на севере британской столицы остается закрытой после вспыхнувших здесь прошлой ночью беспорядков, сообщает Би-би-си.

Следователи продолжают сбор вещественных доказательств, а пожарные заливают водой остовы нескольких сгоревших зданий.

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В субботу вечером в Тоттенхэме прошла демонстрация против действий полицейских, но позднее этот мирный протест перерос в насилие и беспорядки.

Как пишет корреспондент РИА "Новости", пассажир частного такси (мини-кэба), 29-летний Марк Дагган погиб в четверг в результате перестрелки с полицейскими, которые попытались обыскать машину. В перестрелке также был ранен один из патрульных полицейских.

По информации Скотланд-ярда, участники стихийного протеста кидали бутылки с зажигательной смесью в полицейские автомобили, и им удалось поджечь две патрульные машины, одну из которых они оттащили на середину улицы. Впоследствии участники беспорядков также подожгли двухэтажный автобус и начали громить близлежащие магазины, вынося из них товары.

По окончательным подсчетам Лондонской пожарной службы, ей пришлось тушить в общей сложности 49 очагов возгорания в районе.

Для восстановления порядка на место инцидента были направлены сотрудники подразделения по борьбе со стихийными массовыми волнениями. Освещавшие беспорядки журналисты были вынуждены бежать после попыток нападения на них со стороны протестующих.

К утру ситуация улеглась, хотя, по сообщениям очевидцев, участники акции переместились в соседние кварталы и продолжали громить магазины - от косметических и спортивных до салонов оптики и бытовой техники. Есть сообщения и о нападениях на частные дома.

В ходе беспорядков 26 полицейских получили травмы, нескольким демонстрантам была оказана медицинская помощь в больнице.

Под стражей остаются 42 арестованных, которые подозреваются в нарушении общественного порядке, кражах со взломом и воровстве.