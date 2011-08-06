МИД Франции выражает обеспокоенность арестом Тимошенко

Франция глубоко обеспокоена арестом экс-премьер-министра Украины, лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом говорится в специальном заявлении Министерства иностранных дел Франции, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

«Франция глубоко обеспокоена арестом ТИМОШЕНКО. У нас вызывают сомнения мотивы этого судебного процесса», - говорится в документе.

«В частности, нам кажется, что не было обеспечено право на защиту», - отмечают в МИД Франции.

«Как мы неоднократно отмечали, уважение к верховенству права является ключевым элементом построения партнерства между Францией, Европейским Союзом и Украиной», - говорится в заявлении.

В МИД подчеркивают, что Франция и ее европейские партнеры будут продолжать внимательно следить за ситуацией вокруг Ю.ТИМОШЕНКО.