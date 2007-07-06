Конституционный суд поддержал реформу конституции вопреки требованию президента

Конституционный суд Турции в четверг, 5 июля, отклонил обращение президента страны Ахмета Неджеда Сезера (Ahmet Necdet Sezer), требовавшего аннулировать одобренное парламентом решение правительства провести ряд конституционных реформ, передает агентство AFP.

Шестеро из одиннадцати судей высказались против предложения признать незаконным проект предлагаемых реформ, обязав таким образом президента Ахмета Неджеда Сезера поставить данный вопрос на референдум, который, как ожидается, будет проведен осенью 2007 года.

Действующий турецкий президент - противник предложенной реформы конституции, считая, что для этого нет никаких оснований и что она поставит под угрозу парламентскую демократию в Турции.

25 мая он наложил на пакет с конституционными поправками свое вето, однако парламент сумел его преодолеть, повторно проголосовав большинством голосов за пакет реформ. После этого президент обратился в Конституционный суд.

Необходимость изменений ряда положений основного закона стала очевидной после политического кризиса, разразившегося в апреле-мае 2007 года, когда парламент не смог избрать нового президента. Предложенная кандидатура министра иностранных дел Абдулы Гюля от правящей правоконсервативной "Партии справедливости и развития" (AKP), вызвала резкий протест со стороны парламентской оппозиции, которая сорвала голосование.

О своем несогласии с кандидатурой Гюля также заявили турецкие военные, которые опасались, что с его избранием в стране усилится влияние религиозных деятелей в ущерб принципам светского государства. По стране прошли многочисленные демонстрации протеста сторонников секуляризма. В этой ситуации премьер Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил, чтобы президент выбирался не парламентом, как это было до сих пор, а на всенародных выборах, и представил соответствующий проект конституционной реформы.

Лента.ру