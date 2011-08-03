В Индии молнии убили 27 людей

Жертвами ударов молний в штате Орисса на востоке Индии за последние два дня стали 27 человек.

Как передает РИА «Новости», ссылаясь на местные СМИ, значительная часть страны в эти дни находится под влиянием юго-западного муссона, который принес с собой проливные дожди с грозами. Основная часть жертв - крестьяне, выходившие на работу в поле, несмотря на непогоду.

В понедельник в разных районах штата Орисса, расположенного на берегу Бенгальского залива, молнии убили 17 человек, еще 10 жителей штата стали жертвами стихии во вторник.