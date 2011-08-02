США: дефолт отменяется

Сенат США одобрил законопроект о повышении лимита внутреннего долга страны, чтобы не допустить дефолта - невозможности государства выполнять свои финансовые обязательства.

В понедельник законопроект одобрила Палата представителей Конгресса США.

Согласно компромиссному документу, согласованному республиканцами и демократами, потолок госдолга будет поднят на 2,4 трлн. долл. при одновременном крупном сокращении государственных расходов.

За законопроект проголосовали 74 сенатора, против - 26.

Президент США Барак Обама подписал принятый конгрессом закон о госдолге, предотвративший технический дефолт страны, сразу же, как только документ поступил к нему, сообщает пресс-служба Белого дома.

Ради компромисса президенту пришлось отказаться от своего главного требования - ликвидации налоговых льгот для богатых американцев. Кроме того, республиканцы добились гораздо большего сокращения госрасходов. Со своей стороны Обама отстоял объем расходов на социальную сферу и сумел отодвинуть следующий срок повышения госдолга.

Если бы сенат не поддержал сегодня законопроект, США пришлось бы объявить технический дефолт - впервые в истории США, замечает РИА "Новости".