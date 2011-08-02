СМИ: Израильские ВВС нанесли авиаудары по сектору Газа

Израильская военная авиация во вторник нанесла удары по двум объектам в секторе Газа, о жертвах или пострадавших не сообщается, передает РИА «Новости» со ссылкой на радио "Голос Палестины" .

Сперва ВВС нанесли авиаудар по контрабандистскому туннелю, расположенному под палестино-египетской границей. Позже военные самолеты Израиля атаковали штаб боевиков ХАМАС в городе Бейт-Лахия на севере палестинского анклава.

Израильские источники подтвердили факт авиаударов и сообщили, что атаки были проведены в ответ на выпуск ракет из анклава по близлежащим районам еврейского государства, которые привели к ранению израильской женщины.

Никто из палестинских группировок не взял на себя ответственность за этот обстрел.