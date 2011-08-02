США смогут избежать дефолта?

Законопроект об увеличении потолка госдолга США получил достаточное количество голосов для одобрения палатой представителей конгресса, это решение позволит США избежать дефолта, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Reuters.

За принятие законопроекта проголосовали 269 конгрессменов, против высказался 161.

Ранее сообщалось, что президент США Барак ОБАМА объявил, что лидеры республиканцев и демократов в конгрессе достигли соглашения по поводу плана предотвращения дефолта.

Документ вступит в силу только после утверждения обеими палатами конгресса.

Сенат конгресса США, как ожидается, проведет голосование во вторник - день, когда министерство финансов страны, согласно ранее сделанному заявлению, не будет в состоянии заимствовать дополнительные средства, чтобы оплатить все счета страны.

В середине мая министр финансов США Тим ГАЙТНЕР говорил, что уже 2 августа США объявят дефолт из-за того, что республиканцы не хотят увеличивать потолок госдолга. В результате возникшая в экономике ситуация может привести к повторению депрессии 1930-х годов и крупнейшему кризису в масштабах всего мира.