Франция отдала повстанцам деньги чиновников Каддафи

Правительство Франции в понедельник заявило о предоставлении ливийским повстанцам 259 миллионов долларов из замороженных активов, которые принадлежали высокопоставленным чиновникам режима Муамара Каддафи, сообщает Радио Свобода.

Как сообщил представитель повстанческого Переходного национального совета во Франции Мансур Сеиф аль-Наср после встречи с французским министром иностранных дел Аленом Жюппе, на эти средства будут приобретены продовольствие и медикаменты.