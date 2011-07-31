В Иране повесили наркоторговца

В Иране приведён в исполнение очередной смертный приговор, сообщает Радио Свобода. На юге страны в городе Минаб повешен наркоторговец.

Казнь состоялась в субботу. Имя повешенного не называется. Газета "Кайхан", сообщившая о казни, не пишет, была ли она публичной.

Казнь в Минабе стала 173-й в этом году. За весь прошлый год в Иране были повешены 179 человек. Однако правозащитники заявляют, что действительное число смертных приговоров, приведённых в исполнение, значительно выше.