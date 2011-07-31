Добкин согласился провести неделю культуры в Иране

В Харькове состоится неделя культуры провинции Исфахан Исламской Республики Иран.

Как передает корреспондент УНИАН, такая договоренность достигнута в ходе встречи руководства Харьковской облгосадминистрации и официальной делегации Исламской Республики Иран в Харькове.

Губернатор провинции Исфаган Ализера ЗАКЕР ЭСФАГАНИ отметил, что в провинции Исфахан также будет организована и проведена неделя культуры Харьковской области.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Украине Акбар ГАСЕМИ-АЛИ-АБАДИ отметил, что сроки проведения недель культуры будут определены в ходе переговоров и обменов официальными делегациями Харьковской области и провинции Исфахан.

«Пути реализации этого проекта будут отработаны, надеюсь, в недалеком будущем, во время визита главы Харьковской облгосадминистрации в провинцию Исфахан», - сказал он.

Посол подчеркнул, что проведение недель культуры будет «способствовать более глубокому познанию духовных ценностей, которые воспитывались и развивались у наших народов на протяжении многих веков».

В свою очередь глава Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН принял предложение провести неделю культуры провинции Исфахан в Харьковской области. «Мы с удовольствием проведем дни культуры Ирана», - подчеркнул он.