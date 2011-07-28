Правительство Кипра уходит в отставку

Все министры 11-местного правительства Республики Кипр подали президенту Димитрису ХРИСТОФИАСУ прошения об отставке на фоне развала правительственной коалиции, передает РИА «Новости»со ссылкой на кипрское радио.

Предполагается, что министры останутся исполняющими обязанности до тех пор, пока не будет принято решение о новых назначениях.

Участвующая в правящей коалиции Демократическая партия отозвала обоих своих министров из кабинета. Теперь левая партия Д.ХРИСТОФИАСА АКЕЛ и центристская Демпартия должны решить, возможно ли продолжение работы правящей коалиции.

Президент Кипра возглавляет правительство согласно Конституции страны.

Правительственный кризис в Республике Кипр начался после 11 июля, когда мощный взрыв боеприпасов на военно-морской базе унес жизни 13 человек и серьезно повредил крупнейшую электростанцию острова. Экономический ущерб от взрыва был настолько велик, что управляющий ЦБ Кипра Атанасиос ОРФАНИДИС предупредил, что Кипр может стать четвертой страной еврозоны, которой потребуются стабилизационные кредиты ЕС и МВФ.

На протяжении многих дней в Никосии продолжались акции протеста с требованием отставки президента Д.ХРИСТОФИАСА и его правительства. Ранее в связи со взрывом подали в отставку главы минобороны и МИД.