S&P опустило рейтинг Греции на самое дно

Рейтинговое агентство Standard & Poor`s 28 июля в очередной раз снизило суверенный рейтинг Греции: с "ССС" до "СС". Об этом сообщает агентство Reuters.

В предыдущий раз рейтинг Греции был снижен в середине июня - и тогда в агентстве заявляли, что "ССС" - самый низкий суверенный рейтинг в мире.

Прогноз по рейтингу Греции оставлен "негативным". Это означает, что уже в ближайшее время он может быть снова изменен. В линейке Standard & Poor`s остается только два рейтинга, хуже "СС" - "С" и "D", который означает дефолт по обязательствам.

Снижение рейтинга Греции связано с тем, что власти Европы включили в план спасения страны и частных инвесторов: им предложено либо обменять греческие облигации со скорым сроком погашения на ценные бумаги с погашением через 15 или 30 лет, либо предъявить свои облигации к погашению, но с дисконтом в 20 процентов. В S&P считают, что такой способ спасения Греции приведет к убыткам инвесторов.

Решение о спасении Греции было принято 21 июля, напоминает Лента.ру. Сразу же после этого в другом рейтинговом агентстве - Moody`s - снизили рейтинг страны на три ступени с "Caa1" до "Ca". В классификации Moody`s остался только один рейтинг ниже "Са" - "С".

Стоит отметить, что снижение рейтинга Греции уже не так сильно влияет на экономику страны, как в предыдущие годы. В ближайшее время страна получит дополнительную помощь от ЕС и МВФ, что позволит ей не выходить на открытый рынок заимствований.