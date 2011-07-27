В Осло из-за угрозы взрыва эвакуирован железнодорожный вокзал
10:11, 27 июля 2011Мир
1537
Обнаружен подозрительный чемодан
Центральный железнодорожный вокзал Осло частично эвакуирован из-за угрозы взрыва.
Как сообщает Эхо Москвысо ссылкой на «Reuters», на станции был обнаружен подозрительный чемодан. Других подробностей пока не приводится.
В последние дни в Норвегии усилены меры безопасности. Это связано с двойным терактом, совершенным на прошлой неделе. В результате взрыва в центре Осло, а также массового расстрела на острове Утойя погибли десятки людей.
Ранее глава Норвежской полицейской Службы безопасности сообщила, что пока не найдено возможных сообщников Андерса Брейвика, - передает ВВС. 32-летний норвежец остается главным и единственным фигурантом дела о терактах.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter