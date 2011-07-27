Умер кинооператор, снявший "Белое солнце пустыни"

В Санкт-Петербурге на 85-м году жизни скончался известный советский и российский кинооператор Эдуард Розовский.

На счету Э.Розовского участие в съемках 78 фильмов. Среди его работ - "Белое солнце пустыни", "Человек-амфибия", "Начальник Чукотки", "Старые стены", "Строговы", "Благочестивая Марта", "Сильва", "Сократ" и многие другие.

Трагедия произошла во вторник, 26 июля, когда Э.Розовский на своем автомобиле ехал из Петербурга в Приозерск, где у него находится дача, пишет "Комсомольская правда". Неожиданно за рулем Э.Розовский потерял сознание, врезался в дерево и скончался на месте.

Эдуард Розовский родился 14 декабря 1926 г. В 1950 г. окончил операторский факультет ВГИКа, работал оператором-постановщиком на Ленфильме. В 1997 г. ему было присвоено звание народного артиста России.

В последние годы заведовал кафедрой операторского искусства в Санкт-Петербургском государственном университете кино и телевидения.