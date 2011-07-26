Парламент Мальты разрешил разводы

Парламент преимущественно католической Мальты принял историческое решение, легализовав разводы. Для того, чтобы он вступил в силу, нужна лишь подпись президента, передает Би-Би-Си.

Мальта оставалась единственной страной Евросоюза, законы которой не предусматривали возможность развода.

Закон вступит в силу с октября этого года, если он будет одобрен президентом Джорджем АБЕЛОЙ.

В настоящий момент мальтийцы, чтобы развестись, должны ехать за границу.

Депутаты парламента проголосовали 52 голосами против 11 при пяти воздержавшихся и одном отсутствовавшем парламентарии спустя несколько месяцев после того, как 53% населения страны на референдуме поддержало эту реформу.

Население острова составляет 410 тысяч человек, из них 95% являются католиками.