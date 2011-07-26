Авиакатастрофа в Марокко: 78 погибших

Жертвами крушения военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules в Марокко стали 78 человек, трое получили серьезные ранения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Самолет врезался в гору при посадке недалеко от города Гулимин, находящегося в 700 километрах к югу от столицы страны города Рабат.

Самолет направлялся на военный аэродром в Гулимине. По предварительным данным, причиной катастрофы стали плохие погодные условия, в частности туман.