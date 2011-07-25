В Ираке разгромили сеть "Аль-Каиды"
00:17, 25 июля 2011Мир
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16 боевиков подозреваются в 100 убийствах
В Ираке силы безопасности разгромили иракскую сеть "Аль-Каиды", члены которой подозревается в убийстве более 100 полицейских, военнослужащих, судей, чиновников и ювелиров в Багдаде, сообщает Радио Свобода.
Об этом сообщил глава департамента полиции Ирака по борьбе с терроризмом генерал майор Ахмед Абу Рагиф.
В сеть входили 16 боевиков, а также сотрудник дорожной полиции, который информировал их о номерных знаках автомобилей чиновников.
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