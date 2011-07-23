Главный разведчик Каддафи серьезно ранен

Ливийские повстанцы в ночь на пятницу атаковали командный центр правительственных сил Муамара Каддафи в Триполи, в результате чего был серьезно ранен один из высокопоставленных сторонников лидера Джамахирии, глава разведслужбы Мансур аль-Кахси. Об этом заявил в Риме на совместной пресс-конференции с главой итальянского МИД вице-президент оппозиционного переходного Нацсовета Ливии Али аль-Исави (Ali al-Isawi).

"Население Триполи также готово объединиться с нами против этого репрессивного режима. Вчера в Триполи была совершена атака на оперативный центр режима Каддафи. Некоторые его сторонники были ранены, один из них серьезно", - приводит его слова РИА "Новости".

Представитель Нацсовета отметил, что в здании в момент обстрела находились, в частности, сын Каддафи Саиф аль-Ислам, премьер-министр режима Багдади Махмуди и глава разведслужбы, один из телохранителей Каддафи Мансур аль-Кахси. Именно последний, по данным аль-Исави, и был серьезно ранен.