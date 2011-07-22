Среди пострадавших в Осло украинцев нет
18:19, 22 июля 2011Мир
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Дело - на контроле в посольстве
Граждан Украины нет среди пострадавших в результате взрывов вблизи Министерства финансов в правительственном квартале Осло, а также на Стортингсгате (центр города).
Об этом сообщил УНИАН руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.
По данным Посольства Украины в Королевстве Норвегия, обстоятельства инцидента по состоянию на это время выясняются. По предварительной информации правоохранительных органов Норвегии, в результате взрывов ранены три человека.
Дело находится на особом контроле в Посольстве Украины в Королевстве Норвегия и в Департаменте консульской службы МИД Украины.
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