Среди пострадавших в Осло украинцев нет

Граждан Украины нет среди пострадавших в результате взрывов вблизи Министерства финансов в правительственном квартале Осло, а также на Стортингсгате (центр города).

Об этом сообщил УНИАН руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

По данным Посольства Украины в Королевстве Норвегия, обстоятельства инцидента по состоянию на это время выясняются. По предварительной информации правоохранительных органов Норвегии, в результате взрывов ранены три человека.

Дело находится на особом контроле в Посольстве Украины в Королевстве Норвегия и в Департаменте консульской службы МИД Украины.