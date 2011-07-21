В центре Минска протестуют водители

В центре Минска белорусские автомобилисты протестуют против очередного повышения цен на топливо.

В рамках акции под названием "Стоп бензин!" на проспект Независимости в белорусской столицы выехали автомобили с символическими белыми ленточками, с намерением прибыть в указанное место сбора. Однако сотрудники ГАИ практически полностью перекрыли движение в месте непосредственного проведения акции - возле здания цирка, пропуская лишь общественный транспорт и отдельные автомобили. На тротуарах участников акции аплодисментами приветствовали пешеходы.

За несколько часов до начала акции главное управление внутренних дел Мингорисполкома предупредило автомобилистов об административной и уголовной ответственности за участие в ней.

7 июня, напоминает РосБизнесКонсалтинг, в Минске на несколько часов было парализовано движение из-за несанкционированной акции белорусских автомобилистов. Они протестовали против резкого повышения розничных цен на бензин и дизельное топливо (в среднем на 31%). После акции президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился снизить цены на бензин.