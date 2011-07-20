Великобритания готова принять тысячу талантливых иммигрантов в год

Великобритания создает специальную программу по привлечению каждый год по одной тысяче талантливых иммигрантов, отличившихся в науках и искусстве.

Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Guardian.

Министр иммиграции Великобритании Дэмиэн ГРИН назвал четыре госструктуры, которые могут приглашать в страну для постоянного проживания талантливых иностранцев.

«Наша новая программа для выдающихся граждан, доступная для тысячи заявителей, поможет и дальше привлекать в Великобританию ярчайших специалистов и сохранять глобальное лидерство Соединенным Королевством», – объяснил Д.ГРИН.

По его словам, Совет по искусству Англии и Королевское общество получили квоту в 300 иммигрантов в год, еще по 200 человек может номинировать Королевская инженерная академия и Британская академия гуманитарных и общественных наук.

Структурам разрешается приглашать в Великобританию не только лидеров в названных областях, но и «тех, кто потенциально может стать лидером».

Решение создать новую программу иммиграции было принято из-за многочисленных протестов организаций, курирующих в Великобритании развитие науки и искусства. По мнению представителей этих структур, прежняя система распределения квот для иммигрантов ставила под угрозу международную репутацию страны в сфере науки и искусства.