Генсек НАТО раскритиковал Европу

Европа рискует потерять способность своевременно реагировать на кризисные ситуации в мире, если не будет финансировать оборонные и разведывательные программы в должном объеме.

Об этом в эфире Би-Би-Си заявил генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН.

"Влияние Европы на международной сцене будет постепенно снижаться из-за отсутствия необходимых транспортных возможностей и критически важных ресурсов по сбору разведывательной информации", – заявил генсек НАТО.

А.РАСМУССЕН поблагодарил Великобританию за значительный вклад страны в военные операции Альянса, однако при этом выразил обеспокоенность снижением оборонных расходов во многих европейских странах НАТО.

По словам генерального секретаря Североатлантического альянса, если не переломить эту тенденцию, то утраченные европейцами позиции быстро займут набирающие силу страны, например, Китай или Индия.

В прошлом месяце министр обороны США Роберт ГЕЙТС заявил, что Европа не может рассчитывать на то, что Штаты будут финансировать военные операции бесконечно. Тогда Р.ГЕЙТС отметил, что только четыре страны Европы тратят на нужды обороны более 2% ВВП – Франция, Великобритания, Греция и Албания.

В июне А.РАСМУССЕН уже призывал европейских членов Альянса тратить больше денег на оборону. Объясняя свою позицию, он отметил, что необходимость в существовании НАТО сейчас острее, чем когда-либо, а потому именно европейские страны должны "взять на себя ответственность" за будущее организации.