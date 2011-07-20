В Ферганской долине произошло землетрясение силой 6,2 баллов
08:51, 20 июля 2011Мир
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Толчки ощущались и в Бишкеке
В Ферганской долине во вторник поздно вечером произошло землетрясение магнитудой 6,2 баллов. Информации о жертвах нет.
Эпицентр находился в 42-х километрах к юго-западу от узбекского города Фергана, однако толчки ощущались также в столице Киргизии Бишкеке и в столице Таджикистана Душанбе, передает Радио "Свобода".
В МЧС Киргизии сообщили, что люди в Бишкеке покинули дома и в порядке предосторожности провели ночь на открытом воздухе.
Ферганская долина – зона повышенной сейсмической опасности. В 1966 году в землетрясении магнитудой 7,5 серьезно пострадала столица Узбекистана, Ташкент. Сотни тысяч людей остались тогда без крова.
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