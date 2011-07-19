Назарбаев госпитализирован в Германии
17:12, 19 июля 2011Мир
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Передает Reuters
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев госпитализирован в одну из клиник Германии, передает РБК со ссылкой на Reuters.
О причинах госпитализации не сообщается, известно лишь, что 71-летний Н.Назарбаев находится в медицинском центре университета Гамбург-Эппендорф.
В свою очередь в пресс-службе казахстанского президента отметили, что Н.Назарбаев с 11 июля находится в краткосрочном отпуске. При этом о местонахождении президента и о дате выхода из отпуска в пресс-службе не знают.
Н.Назарбаев является бессменным лидером Казахстана более 20 лет.
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