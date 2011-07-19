Назарбаев госпитализирован в Германии

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев госпитализирован в одну из клиник Германии, передает РБК со ссылкой на Reuters.

О причинах госпитализации не сообщается, известно лишь, что 71-летний Н.Назарбаев находится в медицинском центре университета Гамбург-Эппендорф.

В свою очередь в пресс-службе казахстанского президента отметили, что Н.Назарбаев с 11 июля находится в краткосрочном отпуске. При этом о местонахождении президента и о дате выхода из отпуска в пресс-службе не знают.

Н.Назарбаев является бессменным лидером Казахстана более 20 лет.