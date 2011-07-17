Гастарбайтеры из Казахстана и Беларуси приравнены к россиянам

Президент России Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон "О ратификации Соглашения о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей". Об этом сообщает пресс-служба российского президента. Закон был принят Госдумой страны 28 июня 2011 г. и одобрен Советом Федерации 6 июля.

Закон ратифицирует соглашение о правовом статусе мигрантов в рамках Таможенного союза (ТС). Документ была подписан в ноябре 2010 г. в Санкт-Петербурге.

Соглашением, в частности, предусматриваются значительные преференции для мигрантов и членов их семей из стран - членов Таможенного союза (Россия, Белоруссия и Казахстан). Так, работодатель сможет приглашать их на работу, минуя процедуру получения разрешения и без учета ежегодных квот. Разрешение на работу также не придется получать самим мигрантам, сообщает подробнее РосБизнесКонсалтинг.