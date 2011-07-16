В Италии обнаружили сенсационную находку

В Италии найдены останки женщины, которая жила 5 тысяч лет назад.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», ее обнаружили на окраине деревушки Интрод, расположенной на севере страны.

По мнению антропологов, это сенсационная находка, так как она служит дополнительным подтверждением раннего расселения человека в этой части континента.