В Вене проходят похороны Отто фон Габсбурга

В Вене проходят похороны старшего сына последнего короля династии Габсбургов - Отто фон Габсбурга.

Тело последнего кронпринца Австро-Венгрии будет погребено в императорской усыпальнице - где, по традиции, хоронят всех членов королевской семьи, сообщает Би-Би-Си.

Его сердце, также по сложившейся традиции, будет похоронено отдельно, в воскресенье.

На церемонию похорон съехались представители многих европейских королевских династий.

Габсбурги - одна из наиболее могущественных монарших династий в Европе.

Последний наследник престола Отто фон Габсбург родился в 1912 году, за шесть лет до распада Австро-Венгерской империи.