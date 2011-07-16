В Вене проходят похороны Отто фон Габсбурга
16:15, 16 июля 2011Мир
2360 0
Серце похоронят отдельно
В Вене проходят похороны старшего сына последнего короля династии Габсбургов - Отто фон Габсбурга.
Тело последнего кронпринца Австро-Венгрии будет погребено в императорской усыпальнице - где, по традиции, хоронят всех членов королевской семьи, сообщает Би-Би-Си.
Его сердце, также по сложившейся традиции, будет похоронено отдельно, в воскресенье.
На церемонию похорон съехались представители многих европейских королевских династий.
Габсбурги - одна из наиболее могущественных монарших династий в Европе.
Последний наследник престола Отто фон Габсбург родился в 1912 году, за шесть лет до распада Австро-Венгерской империи.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter