Россия обяжет мигрантов сдавать русский язык и историю?

Лидер московского отделения партии «Справедливая Россия» Александр АГЕЕВ предлагает ввести обязательное тестирование трудовых мигрантов на знание русского языка и истории России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом А.АГЕЕВ сказал, выступая сегодня на Конгрессе палаты депутатов партии «Справедливая Россия».

«Экзамен по русскому языку и истории России для мигрантов предлагаем обязать их сдавать в своей стране, после обучения в специальных центрах для желающих выехать на работу в РФ», - сказал А.АГЕЕВ.

По его словам, практика многих стран показывает, что «каждый желающий работать за рубежом за свой счёт обязан пройти обучение в центрах страны-«донора», где он изучит язык и историю страны, в которую выезжает, что помогает ему быстрее интегрироваться».

Кроме того, А.АГЕЕВ считает, лимит принимаемых трудовых мигрантов должен соответствовать потребностям работодателей.

«Установленный лимит принимаемых рабочих-мигрантов для каждой страны-«донора», на наш взгляд, не должен превышать того количества рабочих-мигрантов, которое было сформировано на основании заявок работодателей», - сказал он.

«Также следует обязать работодателей депонировать определённую сумму на обратную дорогу рабочему-мигранту или за свой счёт отправлять мигранта на его родину в случае ненадобности в его труде», - добавил А.АГЕЕВ.

По данным ФМС России, количество трудовых мигрантов в России составляет от 4 до 6 млн. человек. Больше всего приезжих из Украины - около 3 млн. человек, также в лидерах Узбекистан, Казахстан, Таджикистан.