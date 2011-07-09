Каддафи угрожает отправить своих солдат воевать в Европе

Каддафи угрожает направить в Европу несколько сотен ливийских военных, чтобы отомстить западным странам за направленную против него военную кампанию НАТО, сообщает Reuters.

"Вы пожалеете, когда война придёт в Европу", - заявил Каддафи, выступая перед многотысячной толпой сторонников в окружённом пустыней городе Сабха в 800 километрах к югу от столицы страны Триполи.

Речь в записи транслировалась государственным телевидением, отмечает РИА "Новости". Каддафи объявил о готовности отомстить европейским странам - "око за око, и зуб за зуб". По его словам, Сицилия, Канарские и некоторые другие острова Средиземного моря являются исконно арабскими территориями и должны быть "освобождены".

"Мы не боимся их. У нас нет иного выбора, кроме как сопротивляться, стать мучениками и бороться до самого конца", - заявил Каддафи.