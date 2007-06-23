В Бурунди застрелили сотрудника посольства России

В субботу военнослужащий вооруженных сил Бурунди застрелил сотрудника посольства РФ в этой стране, сообщает Лента.русо ссылкой на France Presse.

В сообщении информагентства подчеркивается, что сотрудник российской дипмиссии в Бужумбуре Владимир Ришитко был убит при неясных обстоятельствах, после того как он попытался прорваться на дипломатической машине через несколько дорожных блокпостов на южной окраине столицы страны.

France Presse приводит слова одной из проституток, которая заявила, что россиянин вышел вместе с ней из ночного клуба примерно в 04:00 по местному времени. "Он отказался расплатиться со мной за мои услуги вытолкал меня из своей машины и скрылся", - заявила женщина, имя которой не называется.

Как заявил представитель бурундийских военных, огонь по машине россиянина был открыт после того, как он не подчинился приказу остановиться у одного из блокпостов. "Солдаты начали стрелять, чтобы остановить его, но к сожалению водитель был убит на месте", - сказал он.

Российский МИД уже подтвердил информацию о гибели административного сотрудника посольства РФ в Бужумбуре.