В рейтинге неблагополучных стран Украина - на 110-м месте

Украина благополучнее России, Беларуси и Казахстана – рейтинг несостоятельных стран The Failed States Index.

Как пишет ZN.ua, Международная организация Fund for Peace (Фонд мира) совместно с журналом Foreign Policy обнародовали 7-ой ежегодный рейтинг несостоятельных стран The Failed States Index, отражающий политическое и социально-экономическое напряжение в странах, сравниваемых в нем. Рейтинг охватывает 177 стран, которые исследуются по 12 индикаторами, среди которых: диспропорции в развитии, легитимность государственной власти, уровень недовольства властями отдельных общественных групп, соблюдение прав человека и другие. Каждый индикатор имеет шкалу оценивания в баллах от 1 до 10 - от наивысшего показателя, который является признаком высокого уровня развития страны, до самого низкого, демонстрирующего наличие определенных проблем.

Первое место в списке самых неблагополучных стран четвертый год подряд занимает Сомали; самой благополучной страной – 177-е место - признана Финляндия, которая впервые за семь лет потеснила на этом месте Норвегию. В первую десятку самых развитых стран вошли также Швеция, Швейцария, Дания, Новая Зеландия, Ирландия, Люксембург, Австрия и Канада.

Украина в 2011 году заняла 110-е место, опередив Россию, Беларусь и Казахстан (заняли соответственно 82-е, 83 и 107 места). Из постсоветских стран благополучнее Украины оказались лишь страны Балтии — Латвия (135), Эстония (140), и Литва (149).

Рейтинг The Failed States Index — 2011 будет официально представлен 29 июня т.г. в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне (США в этом рейтинге занимает 168-ю строчку).