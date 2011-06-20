Российские корабли сегодня зайдут на американскую базу

Российский боевой корабль "Адмирал Чабаненко" и спасательный буксир "Шахтер" зайдут в понедельник в американскую базу "Норфолк" перед началом четырехсторонних военно-морских учений "Фрукус-2011", сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ по ВМФ.

Российские корабли принимают участие в 20-м по счету ежегодном учении "Фрукус" с 23 июня по 30 июня у берегов США.

"Учения состоятся у берегов восточного побережья США. В них примут участие также корабли ВМС Франции, США и Великобритании. Целью учений является отработка действий многонационального оперативного соединения по борьбе с пиратством и защите конвоев", - приводит его слова РИА Новости.

По плану учений предусмотрены отработка задач взаимодействия, связи и координации, необходимые при решении общих задач по защите судоходства, борьбе с терроризмом, контрабандой и распространением опасных вооружений и материалов, совместно с боевыми кораблями союзников.