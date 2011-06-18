В Иерусалиме собаку приговорили к смертной казни через избиение камнями

Раввинский суд Иерусалима приговорил бродячую собаку к смертной казни через избиение камнями.

Бездомного пса признали виновным в том, что он является реинкарнацией адвоката, который в свое время обидел судей этого религиозного суда, сообщает ТСН.

Надо сказать, что основания считать собаку (которых, кстати, в иудаизме считают нечистыми животными) не совсем обычной, у судей были.

По данным израильских СМИ, дворняга действительно странно себя вела - несколько недель назад пес вошел в здание Иерусалимского финансового суда и наотрез отказался его покидать.

Собака напомнила судье о приговоре, вынесенном его коллегой примерно 20 лет назад ныне покойному адвокату, духу которого после смерти приказали вселиться в тело собаки.

После того, как пса приговорили к смертной казни, привести приговор в исполнение попросили местных мальчишек. Однако четвероногий преступник с места казни сбежал.

Сейчас в Иерусалиме думают, как будут развиваться события дальше. Беглеца могут объявить в розыск, так как власти предусмотрительно сделали его снимок перед судом.

Однако, учитывая общественный резонанс и протесты защитников животных, дело могут "спустить на тормозах".