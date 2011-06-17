Лукашенко: граница - это великий регулятор

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявляет о намерении жестко подавлять любые акции протеста на белорусской границе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Минске.

"Люди просто заигрались и подставились. Что они от меня требуют? Откройте границу, мы будем туда-сюда ходить и ездить. Граница - это великий регулятор, в том числе и экономической ситуации. Акции протеста здесь только во вред. Пока мы спокойно разговаривали, может, люди не слышали, не сориентировались, а следующие акции мы будем расценивать не просто как выпад против власти, но и народа. Соответственно и будем вести себя", - заявил А.ЛУКАШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 12 июня на белорусско-польской границе правоохранительные органы разогнали около сотни демонстрантов, которые протестовали против введенных ограничений вывоза горючего из страны.

В соответствии с новыми правилами вывоза товаров из Беларуси, бензин и дизтопливо можно вывозить не чаще, чем раз в 5 дней.

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО объяснил ограничение на вывоз товаров желанием избежать увеличения цен на них внутри страны, заметив, что, например, бензин в Польше и Литве в 2-3 раза дороже.

"Ми несем убытки, когда наши продукты вывозят", - сказал А.ЛУКАШЕНКО.