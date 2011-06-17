Вышеградская четверка добавит "Восточному партнерству" 1 млн. евро

Страны Вышеградской четверки (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) на саммите в четверг договорились увеличить бюджет специального фонда в поддержку проектов «Восточного партнерства» на 1 млн. евро - до 6 млн. евро с 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе премьер-министра Польше Дональда ТУСКА.

Четверка восточноевропейских государств также задекларировала готовность поддерживать дальнейшее расширение Европейского Союза.

По данным польской стороны, участники саммита также обсудили результаты председательства в Евросоюзе Венгрии и приоритеты польской политики во время руководства ЕС во второй половине 2011 года.