Медведев задумал выгнать госучреждения из Москвы

Часть государственных учреждений будет перенесена за пределы территории Москвы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сказал в ходе Петербургского международного экономического форума.

«Чтобы улучшить развитие московского мегаполиса, для целей финансового центра и просто облегчить жизнь огромному количеству людей, может быть также рассмотрен вопрос о расширении границ Москвы. То есть, о создании столичного федерального округа, выходящего за традиционные границы Москвы, причем с переносом за эти границы значительной доли административных функций федерального уровня и, соответственно, государственных учреждений», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

В тоже время мэр Москвы Сергей СОБЯНИН сообщил, что территория, на которой может расположиться новый Деловой центр Москвы за пределами столичной кольцевой автодороги, будет выбрана в течение двух недель.

«Мы договорились с губернатором Московской области создать рабочую группу по подбору территорий для этого проекта, и я думаю, что в течение двух недель выработаем согласованное решение, которое можно будет определять как некий проект», - сказал он.

По его словам, на сегодняшний день готового решения по данному вопросу нет.

С.СОБЯНИН также считает, что речь может идти о переносе за границы МКАД «не только правительственных учреждениях, но и парламентского центра, хотя это решение должно быть за федеральными органами власти».